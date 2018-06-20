Госдепартамент: Россия виновна в утечке ядерных материалов на черный рынок‍

С данным обвинением выступил начальник ведомства по вопросам международной безопасности и нераспространения Кристофер Форд. В нем он ссылался на "дело Литвиненко".

Накануне в штате Мэриленд прошло заседание Госдепартамента, на котором, в частности, выступал помощник государственного секретаря США Кристофер Форд. Так как он занимается вопросами международной безопасности, то произнес речь, в которой рассказал о существующих в данной сфере проблемах.

По словам Форда, безопасность страдает из-за России, ведь на территории бывшего Советского Союза якобы не могут обеспечить должных мер по охране радиологических и ядерных материалов. Он даже обвинил РФ в утечке веществ на черный рынок‍. По мнению госсекретаря США, сейчас даже сложно представить какой их объем находится "не в тех руках".

Он заявил, что по вине России проект по отслеживанию случаев незаконного использования ядерных материалов МАГАТЭ находится под угрозой срыва. Кристофер Форд считает, что правительство данной страны даже может препятствовать программе, приводя в пример случай с отравлением полонием в Лондоне экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко.