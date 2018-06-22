"Отравитель" Скрипаля связан с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем

Лондон уверен, что Руслан Боширов, которого подозревают в причастности к делу об отравлении Скрипалей, связан с Януковичем. По данным британского следствия, Боширов участвовал в эвакуации экс-президента Украины.

Журналист Сергей Канев рассказал, что "отравитель" имеет непосредственное отношение к эвакуации Виктора Януковича. Отмечается, что один из адвокатов экс-главы Украины категорически опроверг эту версию.

В Великобритании считают, что под именем Боширова скрывается полковник российской военной разведки, Герой России Анатолий Чепига. Канев заявил, что в 2014 году именно ему доверили командование и управление операцией по эвакуации Януковича в Россию. Об этом журналист заявил в своем интервью. Более того, он сказал, что якобы именно за эту операцию Чепига и получил звание Героя России.

Интересно, что украинская сторона прокомментировала это заявление, сказав, что у нее нет никакой информации по этому поводу. В Кремле же еще накануне подчеркнули, что больше не намерены давать комментарии относительно дело об отравлении Скрипалей, поскольку сведения, в которых обвиняют Россию, по мнению Москвы, исходят от неизвестных и неподтверждённых источников.

Напомним, ранее сообщалось, что Сергея Скрипаля обвинили в сливе секретов MI6 и описали, как именно он это делал. По данным британских СМИ россиянин вступал в контакт с неким Ричардом Бэгнеллом, которому и рассказывал все государственные тайны. По словам Лондона, Скрипаль записывал все "невидимыми чернилами" в специальную книгу, которую потом и передал Бэгнеллу.