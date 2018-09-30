В прокуратуре заинтересовались законностью выплаты миллиона рублей вице-губернатору Воронежа

В рамках продолжающейся борьбы с коррупцией в России обратили внимание на одного из представителей власти.

Так, в Воронеже правоохранительные органы заинтересовались персоной временно исполняющего обязанности вице-губернатора Воронежа Юрия Агибалова. Сообщается, что не так давно чиновник ушёл в отставку, вернувшись через два дня на свой прежний пост. Однако в прокуратуре отметили, что политик получил 23 оклада, что эквивалентно 1 миллиону рублей.

Кроме того - Агибалову предоставили бессрочную доплату к пенсии в размере 75 процентов от среднего ежемесячного заработка. Согласно заявлению его руководителя Александра Гусева, этот факт не является неправомерным.

Однако местные власти были вынуждены объясниться с представителями администрации президента Российской Федерации. Градоначальник отмечает, что указанная сумма преувеличена и по факту она составляет 223 тысячи рублей, что не является нарушением законодательства.

Что касается Агибалова, то он вернулся на нынешнюю должность на временной основе, а именно до 8 октября, когда к работе приступит новое правительство.