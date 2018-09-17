Китай отменил переговоры с США по безопасности

Китайские власти отменили переговоры с США, которые были намечены на октябрь при участии главы Пентагона и госсекретаря.

Саммит был отменён в результате заявление о том, что напряженность между странами негативно не повлияет. Ни представители одной стороны, ни представители другой страны не дали по этому поводу никаких комментариев журналистам. Пока неизвестно, будет ли встреча перенесена на дальнейшие сроки.

Глава МИД КНР заявил, что не поддастся давлению из-за торговли. Дональд Трамп на встрече Совета Безопасности ООН обвинил Пекин в попытке вмешаться в выборы. По словам президента США, правительство Китая использует все рычаги, чтобы повлиять на общественное мнение жителей Америки и продвигать интересы коммунистической партии.

12 сентября Дональд Трамп подписал указ, который позволяет вводить санкции на вмешательство, такие, как распространение пропаганды, вмешательствах политические кампании.

Также США ввели санкции против разработки вооружения Минобороны КНР за покупку вооружений в России.