Китай отменил переговоры с США по безопасности

Вчера, 19:53 \\ Политика

Китайские власти отменили переговоры с США, которые были намечены на октябрь при участии главы Пентагона и госсекретаря.

Саммит был отменён в результате заявление о том, что напряженность между странами негативно не повлияет. Ни представители одной стороны, ни представители другой страны не дали по этому поводу никаких комментариев журналистам. Пока неизвестно, будет ли встреча перенесена на дальнейшие сроки.
Глава МИД КНР заявил, что не поддастся давлению из-за торговли. Дональд Трамп на встрече Совета Безопасности ООН обвинил Пекин в попытке вмешаться в выборы. По словам президента США, правительство Китая использует все рычаги, чтобы повлиять на общественное мнение жителей Америки и продвигать интересы коммунистической партии.
12 сентября Дональд Трамп подписал указ, который позволяет вводить санкции на вмешательство, такие, как распространение пропаганды, вмешательствах политические кампании.
Также США ввели санкции против разработки вооружения Минобороны КНР за покупку вооружений в России.

Поделиться новостью:
Автор - Виктория Рыдлевская
Главное за неделю

«Слабо знает Россию»: Кадыров отреагировал на угрозы главы МВД США устроить морскую блокаду

 Министр внутренних дел США Райан Зинке заявил, что ограничить долю России на мировом рынке энергоносителей можно ограничить путем морской блокады. На такие слова поспешил ответить глава Чечни Рамзан...

Марина Хлебникова обнаружила мужа мертвым в Москве

 Инцидент произошел вчера, 30 сентября, в вечернее время. Российская певица нашла тело в...

"Несправедливо": Порошенко отказывается платить РФ долг Украины в 3 млрд долларов

 Эти деньги на своих грузовиках в 2013 году вывез в Россию Виктор Янукович. Так...

«Выгнали, как собаку»: Маргарита Овсянникова покинула «Дом-2»

Девушка не шутила, сообщая о том, что больше в шоу она не появится. Отец Маргариты...

Игорь Стрелков: Перспективы победы Русского Дела на Украине почти призрачны

Бывший сотрудник ФСБ и экс-министр обороны ДНР спрогнозировал будущее Республики Беларусь...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ