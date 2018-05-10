Собянин: В ближайшие три года в Москве планируется построить 23 бассейна

Вчера, 19:40 \\ Политика

Это на 7 бассейнов меньше, чем в предыдущем обещании мэра.

Мэр Москвы поделился планами на будущее на официальной странице в Twitter. Притом такая новость не вызвала эйфорию у жителей столицы, которые страдают от неудовлетворительного качества канализационной воды и загрязнённых прудов. По словам Сергея Собянина, 23 новых бассейна всего лишь планируется открыть в течение следующих трёх лет. Напомним, что на открытии оздоровительного комплекса в июле 2018 года мэр заявил о 30 бассейнах, которые должны были открыться в Москве в «ближайшее время». Почему цифра сократилась на 7 бассейнов и где они появились - неизвестно.

Также Собянин отметил, что главным и самым крупным станет открытие после реконструкции легендарного центра Лужники, в который войдёт аквапарк. Ранее мэр пообещал отремонтировать 60 центров искусства в Москве в ближайшие годы.

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Автор - Олеся Куприна
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