Собянин: В ближайшие три года в Москве планируется построить 23 бассейна

Это на 7 бассейнов меньше, чем в предыдущем обещании мэра.

Мэр Москвы поделился планами на будущее на официальной странице в Twitter. Притом такая новость не вызвала эйфорию у жителей столицы, которые страдают от неудовлетворительного качества канализационной воды и загрязнённых прудов. По словам Сергея Собянина, 23 новых бассейна всего лишь планируется открыть в течение следующих трёх лет. Напомним, что на открытии оздоровительного комплекса в июле 2018 года мэр заявил о 30 бассейнах, которые должны были открыться в Москве в «ближайшее время». Почему цифра сократилась на 7 бассейнов и где они появились - неизвестно.

В ближайшие три года в Москве планируется построить 23 бассейна. Знаковым событием станет открытие после комплексной реконструкции исторического бассейна #Лужники. Это будет многофункциональный плавательный центр с тремя бассейнами и аквапарком. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) October 1, 2018

Также Собянин отметил, что главным и самым крупным станет открытие после реконструкции легендарного центра Лужники, в который войдёт аквапарк. Ранее мэр пообещал отремонтировать 60 центров искусства в Москве в ближайшие годы.