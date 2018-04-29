Захарова возмутилась работой британских спецслужб

Вчера, 19:13 \\ Политика

После резонансного заявления о том, что потенциальный отравитель семьи Скрипалей и Герой России - один и тот же человек, в Министерстве иностранных дел не сидят сложа руки.

Так, официальный представитель ведомства Мария Захарова опубликовала запись в социальной сети Facebook, в которой обратилась с заявлением. По словам политика, правительство Великобритании обязано в подробностях предъявить подробности расследования резонансного дела, однако вместо этого на просторах Сети можно найти лишь дезинформацию политического характера в псевдоисточниках.

Одновременно с этим власти требуют провести смотрины так называемых "сотрудников ГРУ", "героев России" и других несуществующих участников произошедшего в Солсбери, что крайне возмущает МИД РФ.

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Автор - Татьяна Сазонова
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