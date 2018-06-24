Пресс-секретарь Владимир Владимировича высказался по поводу фразы Р. Дирлава, суть которой заключается в сожалении того, что репутация В. Путина закрепилась за ним перед самыми первыми выборами. Песков выразил удивление, что британская разведка даёт решает за своих премьеров, какие предпринимать шаги. Именно так он отозвался на утверждение экс-главы MI6.

Также Дирлав сообщает, что досадует в своем немаловажном участии в организации встречи российского кандидата и премьер-министра Великобритании Тони Блэром. Бывший глава разведки убеждён, что именно он помог Путину прийти к власти в 2000 году. Он долгое время решался принять предложение, но в итоге помог организовать рандеву В. Путина с премьер-министром Британии в Мариинском театре на опере "Война и мир".

Так же пресс-секретарь отрицает сведения о попытке Кремля обменять заключённого Олега Сенцова на других заключенных, находящихся за решеткой в США.

Москва отказалась участвовать в конфликте международного характера, который стал результатом убийства Скрипалей. Тереза Мэй хотела доказать причастность Кремля к изготовлению яда, но исследования опровергли эту гипотезу.