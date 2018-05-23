В Верховной Раде Украины предложили запретить понятие «русский мир»

Вчера, 18:45 \\ Политика

Соответствующий законопроект уже зарегистрирован. Депутат Андрей Шевченко уже отметил, что идеологию «русского мира» нужно признать идеологией «фашизма, шовинизма и человеконенавистничества».

 В Верховной Раде Украины придумали новый законопроект. Депутаты предложили запретить понятие «русский мир». В законопроекте указано о новых поправках к запрету, касающемуся пропаганды и символики «национал-социалистического (нацистского) и коммунистического тоталитарных» режимов.

 Андрей Шевченко, который является одним из авторов проекта о запрете «русского мира», пояснил свою позицию в Facebook. Он указал, что идеология «русского мира» представляет собой «фашизм и шовинизм», поэтому ее нужно запретить в Украине.

По данным издания РИА Новости, законопроект прописывает запрет на «лозунги единения и защиту носителей русской культуры и языка». Поправки к закону, подразумевающие запрет на «русский мир», решили предложить политики из «Блока Петра Порошенко» и депутаты без фракции.

Из-за ситуации на Востоке в Украине регулярно вводят новые запреты и правила, которые относятся к России и всему российскому. Так, недавно во Львовской области уже запретили «русские песни» и другие культурные продукты на русском языке. Депутаты региона предлагают внедрить такой же запрет по всей территории Украины.

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Автор - Анна Пушкина
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