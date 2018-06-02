В Крыму успешно запустили первые блоки двух ТЭС

Первой в запуск пошла Таврическая ТЭС в Симферополе, второй запустили Балаклавскую ТЭС в Севастополе. Это рассказал Андрей Черезов, являющийся заместителем министра энергетики.

В Крыму запустили первые блоки двух ТЭС. Процесс был успешным. Однако, теперь с блоками нужно провести дополнительные работы, которые позволят ввести их в эксплуатацию и непосредственную работу. Таврическая ТЭС и ее первый блок были запущены в полночь первого октября. Блок Балаклавской ТЭС запустили в 8:00 часов утра.

По мнению Андрея Черезова с запуском первых блоков двух ТЭС Крым получит 500 МВт мощности, которые станут дополнительной и необходимой энергией. Уже к концу октября предполагается, что ТЭС получат заключения, которыми будет подтверждено соответствие со схемами выдачи по газу. Помимо этого, уже к началу ноября власти планируют запустить на Таврической ТЭС второй блок.

Черезов рассказал о «серьезной работе», которую предстоит выполнить в ближайшее время для окончательного ввода ТЭС в эксплуатацию. Он также сообщил, что уже сейчас, в день, когда запустили первые блоки ТЭС, ведутся новые проверки. Эти проверки нужны для того, чтобы комиссия дала разрешение на пуск вторых энергоблоков.