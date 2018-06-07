Правая идеология грозит миру и прогрессу

Сегодня, 12:15 \\ Политика

Масс медиа отмечают тенденцию к усилению влияния правых партий на европейскую и мировую политику. Значительным успехом стала их победа на выборах и активное участие с 2016 года в работе Европарламента. Используя известную метафору так называемого европейского концерта, интересно наблюдать консонансы и диссонансы, которые сопровождают динамику этих влияний. Они имеют определённую экономическую и социальную подоплёку. Причём, вскрытие механизмов их влияния делает бесполезными традиционные схемы и классификации политических идеологий и позволяет говорить о причудливых их сочетаниях – сращивании противоположностей и взаимном отталкивании схожих по направленности идеологем и политических программ.

У аналитиков, наблюдающих эти процессы, возникает потребность в поисках новой терминологии для описания таких явлений. К примеру, Михаил Хазин говорит о сочетании либерализма с консерватизмом, отличая правые и левые их оттенки. Последние данные, почерпнутые из новостных источников, подтверждают убедительность таких дискурсов и мозаичность наличных политических теорий. Европейские правые, к примеру, перестали обращать внимание на реноме своих лидеров, замеченных ранее в открытой демонстрации гомосексуальных наклонностей – явно выраженный либеральный тренд. Кроме того, новыми правыми практикуется вовлечение в политическую активность представителей еврейских общин, и они охотно идут на такое сотрудничество – ничего похожего не могло быть в нацистской Германии и её сателлитах.

Консерватизм, который было принято рассматривать как отправной пункт эволюции правых партий, в современном мире не всегда реализуется в жёсткой смычке с традиционализмом или фашизмом, иногда он вступает с ними в конфронтацию, получая, таким образом, право на предикат «либеральный» в его определении. Равным образом, и националистов не всегда легко отделить от крайне правых радикалов. Французские правоохранители, к примеру, обвинившие главу партии «Национальное движение» Марин Ле Пен в распространении материалов насильственного характера, не посчитались с её мотивацией, которая состояла в том, чтобы показать опасность для общества радикального исламизма. Более внятный результат они могли бы получить на основе политологической оценки её действий, которые были вызваны не психическими отклонениями, как они посчитали, а интенцией к правозащите в её политических убеждениях.

Резонансный характер, вызывающий настороженность экспертов, принимает деятельность недавнего члена избирательного штаба Трампа – Стивена Бэннона. После президентских выборов он поменял место дислокации и подвизается ныне на европейской политической площадке. Цель его заключается в объединении усилий правых партий Европы для построения новой формы европейской общности, в которой идеи правых, в том числе связанные с оправданием расизма и ксенофобии, обрели бы политический вес и оправдание в глазах европейского обывателя. Геополитическая подоплёка его действий не отличается новизной и изобретательностью. Речь идет, по сути, о сохранении биполярной структуры глобального мира, в котором классическая оппозиция Запад-Восток, изменённая на современное противостояние по линии Север-Юг, позволяла бы сохранить доминирование западного мира, эволюционирующего вправо. Для этих целей он не прочь даже вступить в альянс с Россией.

В этом контексте заслуживает внимания точка зрения политических элит России, озвученная, в частности, главой МИД РФ Сергеем Лавровым на заседании 73-й Генеральной Ассамблеи ООН. Выступая с резкой критикой поведения на мировой авансцене западных партнёров и их проектов регионализации, несущих в себе угрозу локальных конфликтов, Лавров говорил о необходимости приложить общие усилия для глобальной интеграции современного мира. Такая программа зиждется на полицентричной модели отношений в мировом сообществе и ориентирована на диалог сторон при взаимном уважении суверенитета и гражданских прав, исключающем какие бы то ни было намёки на дискриминацию по социальным, этническим и расовым признакам. Именно благодаря таким приоритетам в России не получают распространения правые идеологии, хотя консерватизм остаётся одной из уважаемых традиций в политикуме и обществе.

Поделиться новостью:
Автор - Мичелёв Лев
Главное за неделю

«Слабо знает Россию»: Кадыров отреагировал на угрозы главы МВД США устроить морскую блокаду

 Министр внутренних дел США Райан Зинке заявил, что ограничить долю России на мировом рынке энергоносителей можно ограничить путем морской блокады. На такие слова поспешил ответить глава Чечни Рамзан...

Марина Хлебникова обнаружила мужа мертвым в Москве

 Инцидент произошел вчера, 30 сентября, в вечернее время. Российская певица нашла тело в...

"Несправедливо": Порошенко отказывается платить РФ долг Украины в 3 млрд долларов

 Эти деньги на своих грузовиках в 2013 году вывез в Россию Виктор Янукович. Так...

«Выгнали, как собаку»: Маргарита Овсянникова покинула «Дом-2»

Девушка не шутила, сообщая о том, что больше в шоу она не появится. Отец Маргариты...

Игорь Стрелков: Перспективы победы Русского Дела на Украине почти призрачны

Бывший сотрудник ФСБ и экс-министр обороны ДНР спрогнозировал будущее Республики Беларусь...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ