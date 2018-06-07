Правая идеология грозит миру и прогрессу

Масс медиа отмечают тенденцию к усилению влияния правых партий на европейскую и мировую политику. Значительным успехом стала их победа на выборах и активное участие с 2016 года в работе Европарламента. Используя известную метафору так называемого европейского концерта, интересно наблюдать консонансы и диссонансы, которые сопровождают динамику этих влияний. Они имеют определённую экономическую и социальную подоплёку. Причём, вскрытие механизмов их влияния делает бесполезными традиционные схемы и классификации политических идеологий и позволяет говорить о причудливых их сочетаниях – сращивании противоположностей и взаимном отталкивании схожих по направленности идеологем и политических программ.

У аналитиков, наблюдающих эти процессы, возникает потребность в поисках новой терминологии для описания таких явлений. К примеру, Михаил Хазин говорит о сочетании либерализма с консерватизмом, отличая правые и левые их оттенки. Последние данные, почерпнутые из новостных источников, подтверждают убедительность таких дискурсов и мозаичность наличных политических теорий. Европейские правые, к примеру, перестали обращать внимание на реноме своих лидеров, замеченных ранее в открытой демонстрации гомосексуальных наклонностей – явно выраженный либеральный тренд. Кроме того, новыми правыми практикуется вовлечение в политическую активность представителей еврейских общин, и они охотно идут на такое сотрудничество – ничего похожего не могло быть в нацистской Германии и её сателлитах.

Консерватизм, который было принято рассматривать как отправной пункт эволюции правых партий, в современном мире не всегда реализуется в жёсткой смычке с традиционализмом или фашизмом, иногда он вступает с ними в конфронтацию, получая, таким образом, право на предикат «либеральный» в его определении. Равным образом, и националистов не всегда легко отделить от крайне правых радикалов. Французские правоохранители, к примеру, обвинившие главу партии «Национальное движение» Марин Ле Пен в распространении материалов насильственного характера, не посчитались с её мотивацией, которая состояла в том, чтобы показать опасность для общества радикального исламизма. Более внятный результат они могли бы получить на основе политологической оценки её действий, которые были вызваны не психическими отклонениями, как они посчитали, а интенцией к правозащите в её политических убеждениях.

Резонансный характер, вызывающий настороженность экспертов, принимает деятельность недавнего члена избирательного штаба Трампа – Стивена Бэннона. После президентских выборов он поменял место дислокации и подвизается ныне на европейской политической площадке. Цель его заключается в объединении усилий правых партий Европы для построения новой формы европейской общности, в которой идеи правых, в том числе связанные с оправданием расизма и ксенофобии, обрели бы политический вес и оправдание в глазах европейского обывателя. Геополитическая подоплёка его действий не отличается новизной и изобретательностью. Речь идет, по сути, о сохранении биполярной структуры глобального мира, в котором классическая оппозиция Запад-Восток, изменённая на современное противостояние по линии Север-Юг, позволяла бы сохранить доминирование западного мира, эволюционирующего вправо. Для этих целей он не прочь даже вступить в альянс с Россией.

В этом контексте заслуживает внимания точка зрения политических элит России, озвученная, в частности, главой МИД РФ Сергеем Лавровым на заседании 73-й Генеральной Ассамблеи ООН. Выступая с резкой критикой поведения на мировой авансцене западных партнёров и их проектов регионализации, несущих в себе угрозу локальных конфликтов, Лавров говорил о необходимости приложить общие усилия для глобальной интеграции современного мира. Такая программа зиждется на полицентричной модели отношений в мировом сообществе и ориентирована на диалог сторон при взаимном уважении суверенитета и гражданских прав, исключающем какие бы то ни было намёки на дискриминацию по социальным, этническим и расовым признакам. Именно благодаря таким приоритетам в России не получают распространения правые идеологии, хотя консерватизм остаётся одной из уважаемых традиций в политикуме и обществе.