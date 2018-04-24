Рубль уже отреагировал на законопроект сенаторов США

Сегодня, 21:39 \\ Политика

Первые последствия заявлений американских сенаторов о рассмотрении нового законопроекта «против России».

 Сегодня, 2 августа, стало известно о том, что сенаторы США внесли на рассмотрение верхней палаты конгресса законопроект, который послужит дополнительной причиной принять очередные антироссийские санкции. На фоне этого события было объявлено о снижении рубля на мировом фондовом рынке. Об этом сообщается на «fxclub.org».

Согласно сегодняшним новостям, группой из шести американских сенаторов был подготовлен новый законопроект под названием «Защита американской безопасности от Кремлевской агрессии». Это было сделано с целью предотвратить последующее «влияние» Российской Федерации на дела других государств. Не обошлось и без упоминаний «аннексии» Крыма, ситуации с Сирией и «вмешательством» в выборы президента Соединенных Штатов. Свою роль в этом сыграло желание Североатлантического альянса уменьшить зависимость членов НАТО от оружия, произведенного в России.

Вследствие данного заявления сенаторов экспертами были высказаны предположения о вероятном упаде рубля примерно на 25 процентов.

Так, на данный момент рублевый индикатор Мосбиржи отреагировал на это событие, снизившись за день практически на 1 процент, в то время как долларовый индекс РТС – на 1,65 процента.

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Автор - Кристина Мицкевич
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