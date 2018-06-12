Трампу доставили ещё одно письмо от Ким Чен Ына

Регулярный обмен посланиями между лидерами США и КНДР направлен на развитие успехов саммита в Сингапуре. Об этом 2 августа рассказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По словам чиновника, Ким Чен Ын написал американскому коллеге ещё одно письмо с целью обсудить выполнение обязательства, установленных политическими лидерами во время переговоров. Его доставили Дональду Трампу в среду. Подробный текст послания представители Белого Дома не приводят.

Аналогичную скрытность президент США проявил и в случае с первым письмом от Ким Чен Ына. Ровно два месяца назад его передал главный советник главы КНДР Ким Ён Чхоль, приехавший в Вашингтон для рабочей беседы. Тогда Дональд Трамп отметил, что слова Ким Чен Ына показались ему "теплыми и милыми". А спустя несколько дней на острове Сентос состоялся исторический американо-северокорейский саммит, который положил начало подготовке к денуклеаризации КНДР. В обмен на это США обязались обеспечить жителям Северной Кореи безопасность.