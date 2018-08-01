В Совфеде предложили наградить украинского боксера Усика званием Героя Мира

Пример Александра Усика, который высказался на счет политики и проблем Украины, сенатор Совфеда Леонид Тягачёв назвал «уникальным». Боксера не должны критиковать, считает российский политик.

Как известно, боксер Александр Усик не захотел получить звание Героя Украины. Спортсмен подверг критике украинских политиков, осудив их за сложившуюся ситуацию в Донбассе. По словам Усика, он будет скандировать «Слава Украине» лишь тогда, когда в стране воцарится мир, пенсионеры начнут получать хорошие пенсии и улыбаться начнут даже те, кто сейчас не улыбается.

Помимо этого, Усик заявил, что не разделяет украинцев и россиян. Граждан обеих стран боксер назвал «братьями-славянами». Такие слова вызвали неоднозначную реакцию, в России их приняли позитивно.

Так, в Совфеде предложили удостоить Усика званием выше, чем Герой Украины. Сенатор Тягачёв считает, что боксер должен получить Героя Мира за свои слова с критикой сложившейся непростой ситуации. Высказывание Усика политик сравнил с полетом Гагарина в космос. По словам Тягачёва, поступок боксера не нужно подвергать критике. Тягачёв считает, что на Усика стоит равняться.