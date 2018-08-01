В Госдуме рассказали, почему Усик отказался от звания Героя Украины

По мнению депутата Дмитрия Свищева, власти страны, гражданином которой является спортсмен, постоянно его критикуют и провоцируют, что для него по определенным причинам может быть особенно неприятно.

В Госдуме рассказали, почему известный боксер и победитель финала Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) Александр Усик отказался от звания Героя Украины. Свои мысли в интервью журналистам выразил Дмитрий Свищев, который является членом комитета органа государственной власти по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Так, депутат считает, что в последнее время Усик чувствует себя в Украине все более и более дискомфортно. Причиной тому давление местных властей. Родственники спортсмена живут в Симферополе, поэтому он, при желании, мог бы выступать за Россию.

Тем не менее, даже несмотря на его выбор, в котором отражена преданность своей стране, украинские политики продолжают отпускать неоднозначные высказывания в его адрес. По мнению Свищева, Усика лишь продолжают "подкалывать", из-за чего он и не захотел называться Героем Украины.