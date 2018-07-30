«Меня похоронили»: Лукашенко пошутил о своем «инсульте» и рассказал о двойнике

Не так давно появились слухи о том, что президента Белоруссии Александра разбил инсульт и он, якобы, находится в плохом состоянии. Теперь же он сам высказался на счет возможных болезней и того, как его «похоронили».

Лукашенко посетил Минский район с рабочим визитом. Там он дал поручение местному чиновнику, указав на то, что хочет услышать его доклад в следующем году. Лукашенко пошутил на счет того, доживет ли чиновник до следующего года, напомнив о том, что его самого «хоронили» за день до этого».

«Меня похоронили и тебя могут похоронить», - пошутил президент Белоруссии о слухах на счет своего «инсульта». Помимо этого, Лукашенко пообщался с журналистами на счет своего здоровья. И тут он не удержался от шутки. По словам президента Белоруссии, СМИ активно пишут о его «двойнике», хотя такового нет.

Так, Лукашенко относится к слухам о своем здоровье с долей юмора. Президент Белоруссии, судя по шуткам и активному общению с чиновниками, проблем с самочувствием не имеет, поэтому с радостью иронизирует на счет «желтых» новостей.