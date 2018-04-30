Благодарный за останки военных Трамп выразил надежду на скорую встречу с Ким Чен Ыном‍

Сегодня, 10:26 \\ Политика

Лидер Корейской Народно-Демократической республики отправил в США останки американских военнослужащих, которые погибли на Корейском полуострове во время войны.

 Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отправил послание своему коллеге из КНДР Ким Чен Ыну. Поводом для такой меры стал ряд проведенных мероприятия со стороны последнего, который распорядился о том, чтобы отправить на родину останки американских солдат. Чтобы сообщить об этом, северокорейский президент отправил Трампу письмо, которое получатель назвал "приятным" для себя.

Благодарный за останки президент США выразил надежду на скорую встречу с Ким Чен Ыном‍. Он отметил, что такое событие произошло благодаря саммиту 12 июня, по ходу которого обе стороны пришли к выгодным для друг друга договоренностям.

Между тем, церемония возвращения останков военных прошла на Гавайях 1 августа. Вскоре их отправят в лабораторию Пентагоны, где они будут опознаны. Сообщается, что среди них могут оказаться также останки представителей других национальностей.

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Автор - Александра Ровер
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