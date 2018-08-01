МИД: врачи в ЦАР не выявили следов пыток на телах убитых журналистов из России

Первичный медицинский осмотр покойных исключает жестокие допросы. Об этом 2 августа рассказала представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По данным МИД, врачи, работающие в ЦАР, исследовали тела убитых журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева. Экспертиза не выявила следова пыток. Как заявили медики, на трупах есть лишь признаки огнестрельных ранений.

Ранее местное СМИ Palmares Centrafrique привело слова собственных источников, согласно которым 31 июля журналистов из России схватили и допрашивали повстанцы-радикалы под руководством Нуреддина Адама, принадлежащего к мусульманской организации "Селека". Эта группа контролирует местность в окрестностях города Декоа, который расположен не так далеко от места убийства россиян.

Слова журналистов ЦАР прокомментировал Михаил Ходорковский, который выделил погибшим деньги на съёмки фильма о ЧВК "Вагнер". Предпринимателю центральноафриканские издания доверия не внушили. Его "Центр управления расследованиями" информацию о похищении и пытках не получил. Тела убитых должны доставить в Россию 4 августа на деньги спонсоров.