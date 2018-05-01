СМИ: Действия новых властей Армении раздражают Москву

Сегодня, 08:26 \\ Политика

Накануне они спровоцировали судебное разбирательство в отношении генерального секретаря Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ). Должность занимает Юрий Хачатуров.

 СМИ взяли интервью у человека, близкого к представителя правительства России. Оказалось, что там на данный момент обсуждают действия новых властей Армении. То, что они подрывают доверие к ОДКБ, по-особенному раздражает Москву.

Как стало известно, разлад ее отношений с Ереваном вызван тем, что в нем проходят судебные разбирательства в отношении бывшего представителя государственной власти, а в настоящий момент - генсека ОДКБ. В уголовном деле сказано, что тот в марте 2008 года пытался свергнуть конституционный строй Армении.

Хачатурова отпустили под залог, а организации, представителем которой он является, предложили выбрать нового кандидата на должность генерального секретаря. В Кремле неприятно удивляются, как новые власти Армении не понимают, что наносят вред имиджу ОДКБ.

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Автор - Александра Ровер
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