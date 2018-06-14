Савченко написала письмо Дональду Трампу

Депутат ВР Украины Надежда Савченко опубликовала письмо, посвященное Дональду Трампу. В обращении политик попросила президента Соединенных Штатов помочь Украине в освобождении политзаключенных из-под российского ареста.



Надежда Савченко, недавно обвиненная в организации теракта в Киеве, опубликовала обращение к Дональду Трампу на своей странице в Facebook. По словам чиновника, лидер США единственный человек, имеющий влияние на правительство РФ. Савченко обеспокоена состояниемукраинских политзаключенных, которые теряют в тюрьмах России не только здоровье, но и жизнь.

"Сподіваюсь і вірю у взаємовигідну і конструктивну співпрацю між Сполученим Штатами Америки та «Тера інкогніто»,... Опубликовано Надія Савченко Cреда, 1 августа 2018 г.

Кроме этого, политик пожаловалась на правительство Петра Порошенко. Она считает, что украинский лидер правит страной лишь вцеляхсамообогащения. Савченко вспомнила о том, что звание Героя Украины было присвоено ей в связи с давлением общественных масс навласть.Однако дальнейшая деятельность Савченко начала мешать правительств, после чего она оказалась под арестом уже на территории своей страны. Сообщается, что за обвинение в организации террористического акта в столице Украины депутату грозит пожизненный срок.