США ввели санкции против турецких министров Сойлу и Гюля

Первыми турецкими гражданами, против которых США ввели санкции, стали министры страны.

Сегодня, 1 августа, появилась информация о том, что власти Соединённых Штатов Америки составили список турецких организаций и частных лиц, против которых будут введены санкции по причине задержания граждан Америки на территории Турции, среди которых пастор Брансон. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

Согласно сообщению, принятие новых санкций по отношению к Турции будет создано на основе «российских» мер. Это было решено сделать, так как в числе задержанных властями Турции граждан США находятся как члены дипмиссии, так и обычные люди, в число которых входит пастор Эндрю Брансон. Его обвиняют в пособничестве запрещённой на территории страны огранизации FETÖ.

Брансон, в свою очередь, отрицает все обвинения, называя возникшую ситуации «отвратительной и постыдной». Он удерживается на территории страны уже почти в течение двух лет.

Данные санкции уже были введены против главы МВД Сулеймана Сойлу, а также министр юстиции Аблулхамит Гюль.

Напомним, данный вопрос стал главным камнем преткновения в отношениях двух стран. Ранее президент Трамп уже упоминал о потенциальной вероятности ввода санкций.