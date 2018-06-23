Эрдоган готов поддержать восстановление смертной казни в Турции

1 августа турецкий президент в очередной раз поднял эту тему в СМИ. Его заявление показали на телеканале NTV.

Общественная идея о внедрении смертной казни в Турции появилась в 2016 году после попытки государственного переворота. Тайип Эрдоган готов поддержать соответствующий законопроект своей подписью. Однако решение о восстановлении смертной казни сначала должен получить одобрение в парламенте Турции. Лишь после всех процедур президент сможет ратифицировать закон.

Тайип Эрдоган отметил, что политики очень "чувствительно" относятся к подобной перспективе. Президент Турции подчеркнул, что преступников за убийство справедливо наказывать аналогичным способом. Ранее он подтверждал возможность проведения в стране народного референдума по вопросу восстановления смертной казни.