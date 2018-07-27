Трамп заявил о закрытии "российского дела"

Дональд Трамп заявил, что США необходимо прекратить расследование российского вмешательства в выборы. По словам лидера страны, данная ситуация может запятнать достоинство Соединенных Штатов.

С таким заявлением Дональд Трамп обратился к генпрокурору Джеффу Сешнсу. Политик отметил, что продолжение охоты на «ведьм» испортит репутацию США.

Чиновник вспомнил о том, что Роберт Мюллер вступил в борьбу интересов, а сама личность спецпрокурора противоречива. Кроме этого, глава предвыборного штаба Трампа находился под следствием.

По словам главы США, информация о сговоре российских деятелей с компанией Трампа обманчива. Демократы всего лишь заплатили за фальшивое досье.