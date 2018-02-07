Facebook блокирует аккаунты, пытающиеся повлиять на выборы в Конгресс США

Сегодня, 15:13 \\ Политика

Facebook удалил ряд аккаунтов, владельцы которых заинтересованы во вмешательстве в выборный процесс США. Пользователи Сети занимались рассылкой компрометирующих сообщений.

 

 

Сенатор США Мария Кэнтуэлл призвала правительство принять меры против вмешательства в выборы в Конгресс. Чиновник указала, что помеха выборам может осуществляться со стороны России. Также, по словам политика, компания Facebook уже уличила 32 аккаунта во вмешательстве в выборы.  Мария Кэнтуэлл считает, что рассылка сообщений в Сети воплощена участниками самоорганизованной компанией политического влияния.

По данным американских СМИ, на данный момент Россия не имеет прямого отношения к компании, жаждущей сорвать выборы. Однако политики не отрицают дальнейшего влияния российской стороны на избирательный процесс в США.

Личности владельцев аккаунтов пока не установлены. Сообщается, что атаки продолжаются еще в одной соцсети – Instagram.

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Автор - Мария Цветаева
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