Facebook блокирует аккаунты, пытающиеся повлиять на выборы в Конгресс США

Facebook удалил ряд аккаунтов, владельцы которых заинтересованы во вмешательстве в выборный процесс США. Пользователи Сети занимались рассылкой компрометирующих сообщений.

Сенатор США Мария Кэнтуэлл призвала правительство принять меры против вмешательства в выборы в Конгресс. Чиновник указала, что помеха выборам может осуществляться со стороны России. Также, по словам политика, компания Facebook уже уличила 32 аккаунта во вмешательстве в выборы. Мария Кэнтуэлл считает, что рассылка сообщений в Сети воплощена участниками самоорганизованной компанией политического влияния.

По данным американских СМИ, на данный момент Россия не имеет прямого отношения к компании, жаждущей сорвать выборы. Однако политики не отрицают дальнейшего влияния российской стороны на избирательный процесс в США.

Личности владельцев аккаунтов пока не установлены. Сообщается, что атаки продолжаются еще в одной соцсети – Instagram.