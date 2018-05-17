Порошенко угрожает России новым иском за Донбасс

Сегодня, 14:30 \\ Политика

Президент Украины Петр Порошенко намерен выдвинуть к России очередное обвинение. На этот раз политик планирует иск "за нанесенный ущерб в Донбассе".

 Глава Украины заявил, что больше нельзя ждать, необходимо предпринимать необходимые меры и переходить к решительным действиям. По мнению президента, Киев должен сформулировать и предъявить претензии к России за ущерб, который был нанесен в Донбассе.

Петр Порошенко также обратился с просьбой к Кабинету министров. Лидер страны указал на необходимость сформировать межведомственный орган, который будет координировать соответствующую работу.

Заявление украинского президента уже успели прокомментировать российские парламентарии. Так, в частности, депутат Госдумы Сергей Шаргунов отметил, что глава Украины постоянно находит какие-то «нелепые поводы», чтобы постоянно привлекать внимание жителей к стране-агрессору. Депутат заявил, что в преддверии президентских выборов, а также в условиях той разрухи, которая сейчас господствует на Украине, это единственное, что Порошенко остается делать.

Ранее Киев уже обращался в различные международные инстанции по поводу предъявления исков к России, где просил возместить потерянное имущество в Крыму.

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Автор - Евгения Чернобаб
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