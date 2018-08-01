Минтранс раскритиковал проект реконструкции трассы Джугба-Сочи

Чиновники считают его слишком дорогим и нецелесообразным. Так 1 августа прокомментировала пресс-служба ведомства.

Накануне специалисты Росавтодора разработали проект улучшения трассы Джугба-Сочи. В настоящий момент этот двуполосный серпантин является единственной автомобильной дорогой, соединяющей Сочи и другие российские регионы. В результате реконструкции он должен превратиться в четырехполосную трассу длинной 119,5 километров. По замыслу проектировщиков, разрешенная скорость на участке должна быть около 120 километров в час. Это позволит ускорить поток и избежать задержек в курортный сезон.

Однако с проектом не согласны сотрудники Минтранса. Тогда как в Росавтодоре рассчитывают на рекордные 1,2 триллиона рублей, ведомство прогнозирует расходы в размере 1,6 триллиона. Эксперты раскритиковали реконструкцию из-за её технической сложности. Кроме того, Минтранс считает проект весьма невыгодным в современных условиях. Ведь во время строительных работ придется выводить от черноморского побережья часть железной дороги. В итоге появятся проблемы не только для автомобильного транспорта, но и для железнодорожного, что только усугубит изоляцию Сочи.