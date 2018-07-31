Захарова: погибшие журналисты приехали в ЦАР в качестве туристов

Сегодня, 11:19 \\ Политика

Их опознали доставят в Россию спустя несколько дней. Об этом официальный представитель МИД рассказала 1 августа во время телевизионного выступления.

 По словам Марии Захаровой, во вторник вечером в ЦАР опознали тела погибших российских журналистов. Ими оказались Кирилл Радченко, Орхан Джемаль и Александр Расторгуев. Сотрудники МИД и посольства получили от властей ЦАР информацию о процедуре въезда граждан России на территорию африканской страны. Как оказалось, они приехали в ЦАР в качестве туристов и не подавали заявления на осуществления журналистской деятельности. Мария Захарова отметила, что у покойных нашли просроченные удостоверения, выданные редакциями различных СМИ.

Российское посольство оперативно договорилось со спонсорами, которые частично оплатят перевозку тел на родину погибших россиян. Мария Захарова ожидает, что сотрудники ведомства свяжутся с руководством МИД РФ для обсуждения деталей. Вскоре точная дата доставки покойных в Россию станет известна, о чем первыми узнают их родственники.

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Автор - Александр Лубяной
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