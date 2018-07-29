Трамп: стена между Мексикой и США уже строится

По словам американского президента, на возведение стены уже выделено 1,6 миллиардов долларов. Однако, создание данного объекта требует больших затрат и Трамп намерен действовать «решительно».

Дональд Трамп встретился со своими сторонниками в штате Флорида. Там он рассказал, что стена между Мексикой и США уже строится. По словам американского президента, большие участки стены уже начали возводиться. На это было ассигновано 1,6 миллиардов долларов.

Трамп считает, что на строительство стены потребуется больше денег. Он также сравнил позицию демократов с «массовым распространением преступности». По словам президента США, демократы, которые выступили против создания стены, выступают не за те цели, которые преследует он сам и республиканцы.

Трамп заявил, что республиканцы хотят сильных границ США и отсутствия преступности в стране. Демократы же, выступают против этого. Дональд Трамп активно стремится построить стену между Мексикой и США. Не так давно он уже сообщал, что может распустить правительство, если демократическая партия не станет поддерживать закон о мигрантах. Ситуация с возведением стены усложнена еще и тем, что в Мексике не намерены оплачивать строительство объекта.