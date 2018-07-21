Посольство РФ: поспешная кремация жертвы отравления в Эймсбери вызывает беспокойство

Российские дипломаты считают, что кремация трупа женщины, погибшей в результате инцидента со странным флаконом, может быть связана с намерениями британской полиции удерживать «активную линию». Якобы, власти Великобритании намерены уничтожать любые важные доказательства, которые могут быть связаны с отравлением Скрипалей в Солсбери.

Как известно, в конце июня 45-летний Чарьз Роули и 44-летняя Дон Стерджес были госпитализированы в одну из больниц. Мужчина со своей спутницей находились в критическом состоянии. Инцидент, случившейся в Эймсбери, связали с отравлением Скрипалей в Солсбери. 8 июля было сообщено, что женщина умерла. Мужчине же удалось прийти в сознание. Он уже рассказал, что нашел некий флакон и решил, что в нем духи. Сосуд он подарил своей спутнице, а она нанесла его на свою руку.

В диппредставительстве России уверенны, что труп пострадавшей женщины не стоило так поспешно кремировать. Дипломаты возмущены действиями британских властей и полагают, что такие действия должны вызывать беспокойство.

Как заявили в посольстве РФ в Великобритании, власти страны, где случились два инцидента со странными отравлениями, намеренно уничтожают важные вещдоки, которые так или иначе могут быть связанны со Скрипалями. Кремацию послы РФ называют «поспешной», а вся ситуация вызывает у них недовольство.