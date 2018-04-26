В Сети появилось "целебное" фото Лаврова

Сегодня, 20:17 \\ Политика

В микроблоге МИД России появилось «целебное» фото Сергея Лаврова. Сотрудники ведомства возмутились «клоунадой» серьезного министерства.

 

Фотографию опубликовали контентщики официальной страницы МИДа в Twitter. Представители учреждения отметили, что фото является «целебным». Снимок демонстрирует главу ведомства, держащего большой российский флаг. Неизвестно: постарались здесь фотошоперы или Лавров действительно позировал с флагом.

Сотрудники МИДа предложили прикладывать фотографию чиновника к больным местам. Пользователи Сети уже успели не один раз пошутить над этой выходкой представителей ведомства.

Некоторые политики возмутились такому поведению министерства, указав, что МИД не оценивает неадекватность своих действий.

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Автор - Мария Цветаева
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