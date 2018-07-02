Стороны сирийского конфликта пришли к решению вопроса обмена военнопленными

В городе Сочи проходит очередная встреча по Сирии. Представитель сирийской оппозиции отметил положительный итог, подчеркнув, что были затронуты вопросы обмена пленными людьми.

Сегодня стало известно о том, что в российском городе Сочи прошла Международная встреча по Сирии в астанинском формате. На этот раз она стала десятой. В рамках мероприятия удалось отметить прогресс по вопросу обмена военнопленными. Об этом сообщает глава делегации оппозиции Ахмед Тома.

Согласно этому сообщению, в ходе пресс-конференции ее участники обсудили вопрос обмена удерживаемых людей. Теперь ожидается составление списков для дальнейшего обмена со стороны сирийского правительства. Более того, был положительно оценено решение вопроса по ситуации в Идлибе. Так, спокойная обстановка на этой территории обеспечивается благодаря поддержки турецких властей, представители которых посетили данную встречу в Сирии.

Кроме стран, выступающих гарантами перемирия, и сирийской оппозиции, в данном мероприятии приняли участие представители властей Сирии, а также постоянные члены от ООН и Иордании.