Внучка Муссолини покинет партию экс-премьера Берлускони

Внучка Бенито Муссолини высказала свое намерение покинуть партию «Италия, перед». 55-летний политический деятель недовольна ее новым курсом.

Сегодня стало известно о том, что евродепутат и внучка Бенито Муссолини Александра объявила о своем выходе из политической партии «Вперед, Италия», главой которой является бывший премьер Сильвио Берлускони. Об этом она сообщила в интервью газете Il Mattino.

Согласно этому интервью, пятидесяти пятилетняя Александра Муссолини не видит больше никаких политических предпосылок для того, чтобы оставаться членом этой партии. Так, внучка бывшего итальянского диктатора и племянница актрисы Софи Лорен заявила о своем несогласии с политическим курсом, который был выбран партией. «Италия, вперед» приобрела оппозиционный курс и перестала поддерживать своего некогда союзника в лице лидера партии «Лига» Маттео Сальвини.

Интересно, что Муссолини отметила тот факт, что министр внутренних дел и заместитель премьер-министра Сальвини на практике показывает выполнение обещанных действий в предвыборной кампании в то время, как «Италия, вперед» делает один за одним ошибочные шаги.

В молодости Александра Муссолини пыталась стать актрисой. Она снялась в одном из эпизодов фильма «Особенный день», который в 1877 году получил статуэтку «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.