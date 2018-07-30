Лукашенко провел первую встречу после перенесенного "инсульта"

Сегодня, 17:24 \\ Политика

Отмечается, что Лукашенко назначил встречу с главной Минского облисполкома Анатолием Исаченко. Он рассказал президенту о ходе уборочной кампании, продолжении развития мясо-молочного комплекса и продвижении дорожного строительства.

 СМИ сообщили о том, что во вторник, 31 июля, президент Белоруссии Александр Лукашенко провел свою первую встречу после перенесенного "инсульта". Отмечается, что во время встречи с Анатолием Исаченко белорусский лидер чувствовал себя просто прекрасно.

Напомним, ранее украинская газета "Деловая столица" сообщила о том, что Александр Лукашенко был госпитализирован в больницу с инсультом. Это они заподозрили после того, как президент должен был приехать в Гомель, однако так и не явился.

Издание сообщало, что причиной инсульта мог послужить сахарный диабет. Также сообщалось о том, что президент Белоруссии в последнее время "много спит, безмерное ест и работает около 4-5 часов в день".

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Автор - Наталья Черная
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