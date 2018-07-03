Ольга Васильева высказалась против полного запрета смартфонов в школах

Министр просвещения прокомментировала соответствующие во Франции. По её мнению, не стоит лишать учеников средства для связи.

Французское правительство запретили использовать смартфоны во время учебного процесса. В целом, Ольга Васильева поддержала такую инициативу. Она считает, что для младшеклассникам в школах смартфоны не нужны. Как отметила министр, подобная "инициатива снизу" также принята в отдельно взятых городах Японии и Германии.

В то же время Ольга Васильева высказалась против полного исключения смартфонов из стен школы. Ведь подобные запреты часто вызывают противоположную реакцию среди населения, а потому - нецелесообразны. Министр соглашается с позицией большого количества россиян-родителей, согласно которой школьникам стоит иметь при себе мобильный телефон для связи с близкими, однако во время занятий использование гаджетов нужно строго ограничивать.