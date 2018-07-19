На администрацию Трампа подали в суд из-за размещения в Сети чертежей оружия на 3D-принтере

Они считают, что власти США просто сошли с ума, так как дают преступникам возможность всего лишь при помощи одной кнопки создать необнаруживаемое оружие. Отмечается, что таким образом администрация президента подвергает всех американцев опасности.

Как стало известно, девять американских штатов решили подать иск в суд на администрацию президента США Дональда Трампа, а также на организации Defense Distributed, Second Amendment Foundation и Conn Williamson за то, что они разместили в Сети чертежи, благодаря которым можно будет создать оружие на 3D-принтерах. Об этом во вторник, 31 июля, сообщает генпрокурор Нью-Йорка Барбара Андервуд.

Она заявила, что считает происходящее безумием, а также сомневается в адекватности американских властей. По ее словам, это большая ошибка, просто так вручить многочисленным преступникам чертежи, благодаря которым они создадут просто необнаруживаемое оружие. Таким образом власти просто подвергают опасности всех американцев, потому Андервуд готова судиться с правительством.