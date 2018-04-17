Жителям Литвы настойчиво порекомендовали не пользоваться российскими приложениями

Сегодня, 12:47 \\ Политика

Власти Литвы заявили, что российские сервисы запрашивают доступ к слишком многим функциям смартфона, в частности к камере и микрофону. Из-за этого сотрудники центра кибернетикой безопасности Литвы начали мероприятия по выявлению угроз, исходящих от приложений. До завершения проверки, гражданам страны не рекомендуют пользоваться некоторыми российскими приложениями, а лицам, занимающим высокопоставленные государственные должности категорически запрещается использование сервисов.

 Речь идёт о приложениях «Одноклассники», «Майл.Ru» и «Яндекс.Такси». В свою очередь представители «Яндекс» заявили, что приложения работают согласно Европейскому регламенту, и не нарушают никаких законов. Помимо прочего, вся предоставленная пользователями информация хранится на сервисах в Нидерландах, что обеспечивает дополнительную защиту личных данных пользователей. 25 мая начал действовать новый закон, принятый Европейским союзом, о личных данных пользователей. Благодаря законопроекту разработчики приложений обязаны предоставлять возможность своему клиенту удалить всю личную информацию, в случае необходимости. Если вина компании будет доказана, то её оштрафуют на сумму до 4% от годового оборота.

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Автор - Валерия Лисичкина
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