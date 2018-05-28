В силу вступили санкции ЕС против шести компаний за строительство Крымского моста‍

Решение, которое было принято представителями стран альянса, опубликовали в его официальном журнале в понедельник, 30 июля.

Стало известно, что санкции Европейского Союза против шести российских компаний, которые участвовали в строительстве Крымского моста‍, вступили в силу. Копия соответствующего документа в открытом доступе появилась в сети накануне. Среди пострадавших от ограничений были указаны наименования "Стройгазмонтаж-Мост", ПАО "Мостотрест", АО "ВАД" и три других.

Согласно документу, активы, которые принадлежат данным организациям в ЕС, стали замороженными. Другие физические лица, а также предприниматели, которые зарегистрированы Евросоюзом, не должны передавать им какие-либо средства и поддерживать материально. До того, как был подписан данный закон, в санкционном списке оставались 38 компаний, теперь их стало на шесть больше. Тем не менее, в инфоцентре "Крымский мост" отмечают, что проекты, связанные с сооружением, продолжат исполняться согласно плану.