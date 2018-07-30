"Комплекс неполноценности": Пушков объяснил, почему Украина создает псевдо-историю страны

Сегодня, 09:54 \\ Политика

По словам Пушкова, подобная схема не вызывает ничего, кроме смеха. Он также огорчен тем, что подобную "ахинею" пытаются навязать молодому поколению.

 Украине удалось привлечь всеобщее внимание учебником по географии для учеников 8 класса, который восхваляет страну. Его уже высмеяли в соцсетях и посоветовали авторам узнать, что такое география, ведь по сути, в книге практически нет никаких географических данных о стране, только надуманные факты. Например, в учебнике рассказывается о подвигах Украины в космосе, родине Иисуса Христа и так далее.

Объяснить, с чем это связано, решил российский сенатор Алексей Пушков. Так, по его словам, украинские власти пытаются переписать историю, так как реальная она "очень короткая и скупая", потому у идеологов развивается "комплекс неполноценности". Пушков также отметил, что сама по себе ситуация смехотворна, однако его огорчает то, что эту созданную псевдо-историю и ахинею пытаются вбить в головы молодому поколению, уничтожая при этом реальные факты из истории Украины.

Поделиться новостью:
Автор - Наталья Черная
Главное за неделю

Реджеп Эрдоган попросил Владимира Путина взять Турцию в БРИКС

 В день окончания саммита БРИКС президент Турции выступил с неожиданной просьбой. Сообщается, что Реджеп Эрдоган призвал главу Российской Федерации Владимира Путина и президентов других стран принять...

Рак ждет всех, но не все до него доживают: Врачи шокировали информацией о состоянии Кобзона

 У певца Иосифа Кобзона рак предстательной железы. Опухоль могла дать метастазы в другие...

В регионах сотни человек пришли на митинги КПРФ против пенсионной реформы

 Однако в некоторых городах протестное настроение 28 июля оказалось очень слабым. Об этом...

Организаторов сегодняшнего митинга против пенсионной реформы до суда отпустили домой

Сегодня в Москве состоялся очередной митинг, посвящённый нашумевшей пенсионной реформе....

"Бред": Депутат Верховной Рады оказался в шоке от нового учебника по географии

 Отмечается, что ранее этот учебник уже высмеивали пользователи соцсетей. Теперь же...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ