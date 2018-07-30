"Комплекс неполноценности": Пушков объяснил, почему Украина создает псевдо-историю страны
По словам Пушкова, подобная схема не вызывает ничего, кроме смеха. Он также огорчен тем, что подобную "ахинею" пытаются навязать молодому поколению.
Украине удалось привлечь всеобщее внимание учебником по географии для учеников 8 класса, который восхваляет страну. Его уже высмеяли в соцсетях и посоветовали авторам узнать, что такое география, ведь по сути, в книге практически нет никаких географических данных о стране, только надуманные факты. Например, в учебнике рассказывается о подвигах Украины в космосе, родине Иисуса Христа и так далее.
Объяснить, с чем это связано, решил российский сенатор Алексей Пушков. Так, по его словам, украинские власти пытаются переписать историю, так как реальная она "очень короткая и скупая", потому у идеологов развивается "комплекс неполноценности". Пушков также отметил, что сама по себе ситуация смехотворна, однако его огорчает то, что эту созданную псевдо-историю и ахинею пытаются вбить в головы молодому поколению, уничтожая при этом реальные факты из истории Украины.