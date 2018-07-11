В Белоруссии прокомментировали сообщения украинских СМИ об инсульте Лукашенко

В понедельник, 30 июля, украинские СМИ стали активно распространять новости о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко был доставлен в больницу с инсультом. СМИ отмечают, что это произошло два дня назад, с того момента он перестал появляться на различных мероприятиях.

Так, украинская газета "Деловая столица" пишет о том, что буквально недавно Лукашенко должен был приехать в Гомель, однако так там и не появился, после чего вообще перестал появляться на людях. В связи с этим украинские СМИ предположили, что глава Белоруссии перенес инсульт и сейчас находится в больнице.

Прокомментировать эти слухи решили в пресс-службе белорусского президента. Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что кроме как слова "бред", больше она ничего не может сказать по поводу этих сообщений. Она отметила, что Лукашенко активно ведет президентскую деятельность. Так, он встречался с председателем правления китайской корпорации CITIC и поговорил по телефону с премьер-министром Армении.