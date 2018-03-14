Эксперты сомневаются в успешности попыток КПРФ сформировать образ оппозиции на Ямале

Сегодня, 05:35 \\ Политика

Региональное отделение КПРФ не достигло цели, поставленной перед ним федеральным центром — оппозиция в ЯНАО не объединилась. Такой вывод делают политические эксперты по итогам субботних событий. В минувшую субботу КПРФ развернула масштабную протестную кампанию против повышения пенсионного возраста по всей России. Коснулась эта кампания и Ямала, однако на территории отчетного субъекта РФ митинги оппозиции потерпели крах. В частности, участниками протестной акции в Тарко-Сале стали всего пять человек. В региональном отделении партии состоит около 150 человек. Получается, что ей не удалось даже вывести на улицу весь свой партийный актив. Об этом информирует ИА «ФедералПресс».

По словам политтехнолога Петра Быстрова, КПРФ выстраивает свою избирательную кампанию на критике закона о повышении пенсионного возраста. Но неизвестно, сколько голосов в ЯНАО коммунисты смогут набрать, реализуя такую стратегию, ведь у этого региона стабильная социально-экономическая повестка и невысокий уровень оппозиционных настроений.

Как напомнил Петр Быстров, ЯНАО всегда был для КПРФ сложной территорией для реализации своих замыслов. Одна из причин заключается в том, что у коммунистов нет на Ямале харизматичных лидеров, которые смогли бы повести за собой людей, — уточнил эксперт.


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