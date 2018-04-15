СМИ: Сирийские боевики перешли на сторону Башара Асада

Отмечается, что на сторону Асада перешли более 500 боевиков. Теперь они вместе с правительственными войсками будут бороться с террористами.

Буквально недавно СМИ сообщили о том, что боевики Сирийской свободной армии приняли решение присоединиться к президенту Сирии Башару Асаду для того, чтобы сплотиться и выступить против террористической группировки в провинции Дераа. Примечательно, что более 500 боевиков решили встать на сторону Асада после того, как им пообещали избавить от преследования со стороны правительства и разрешили после победы остаться жить на освобожденных территориях.

Эксперты предполагают, что ход войны в Сирии уже переломлен в сторону Асада, они полагают, что правительственным войскам удастся побороть террористов.