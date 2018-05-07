Срок до восьми лет: Путин издал указ об уголовном наказании за повторные врезки в трубопроводы‍

Сегодня, 11:18 \\ Политика

Закон предусматривает штрафы, исправительные работы и лишение свободы за самовольное подключение к нефте- и газопроводам лицом, которое совершает данное действие не в первый раз.

 На официальном сайте правовой информации Российской Федерации разместили свежий указ президента Владимира Путина. Согласно нему, в стране вводят уголовное наказании за повторные врезки в трубопроводы‍. В случае, если приговор суда не оправдает обвиняемого, ему может грозить наказание в виде тюремного заключения на срок до восьми лет.

Новый закон попал под статью номером 215.3. В нем также говорится о нанесении ущерба объектам трубопроводного транспорта и приводятся подробности о том, как будет совершаться наказание за преступление. Если врезка в трубопровод совершена гражданином России впервые, то ему назначат административный штраф.

В случае же, если она проводится повторно, нарушитель может получить от двух лет лишения свободы. Четыре года - если деяние совершено в отношении магистральных трубопроводов и восемь - если из-за нарушения произошла смерть человека.

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Автор - Александра Ровер
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