"Бред": Депутат Верховной Рады оказался в шоке от нового учебника по географии

Сегодня, 09:10 \\ Политика

Отмечается, что ранее этот учебник уже высмеивали пользователи соцсетей. Теперь же рассматривать новый учебник по географии начали политики в Верховной Раде.

 Буквально недавно депутат Верховной Рады Вадим Рабиновия решил ознакомиться с новым учебником по географии для учеников восьмого класса. По его словам, пролистав несколько страниц, он оказался в шоке от прочитанного. Рабинович отметил, что власти хотят забить детям головы выдуманными фактами об Украине, хотя новую страну следует строить за счет "реальных сдвигов", а не появившегося на страницах учебника "бреда".

В качестве примера он привел несколько сомнительных "достижений" украинского государства. Так, в учебнике рассказывается о тех подвигах, которые совершили украинцы в космосе, хотя Рабинович о таких не слышал. Кроме того, его смутила "пшеница", которой "кормят весь мир". Единственное, с чем согласился депутат, как и многие другие, что украинцы веками создавали самые мелодичные песни, а также с тем, что ни у одной нации нет двухсот песен, как у Украины.

Стоит отметить, что ранее пользователи соцсетей также обращали внимание на новый учебник по географии и высмеивали надуманные писателями факты о родной стране. Многие даже интересовались, понимают ли авторы, что такое география, а также отмечали, что в учебнике практически нет географических фактов об Украине.

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Автор - Наталья Черная
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