Сотрудники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сообщили о своем намерении приехать на полуостров, чтобы проверить, выполняются ли там права человека.

Георгий Мурадов, который занимает должность заместителя премьер-министра Крыма и постоянного его представителя перед президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, прокомментировал появившуюся в сети информацию о намерениях ОБСЕ посетить территорию полуострова. Он сообщил, что поддерживает инициативу, однако указал на ошибки организации, которые видны в их действиях для достижения цели.

В ОБСЕ уже назвали условия, при которых состоится ее визит в Крым. По словам Мурадова, представители делегации собираются открывать украинские визы, то есть спрашивать разрешения у Киева, дабы попасть на территорию Крыма. Между тем, он напомнил, что по итогам народного референдума, проведенного там в 2014 году, полуостров перешел во власть РФ. Таким образом, вице-премьер побудил сотрудников связаться с Москвой для получения разрешения.