В Латвии хотят раздробить Россию на части

Сегодня, 07:56 \\ Политика

Депутат сейма Латвии Александр Кирштейнс рассказал о необходимости разделить Россию на несколько частей. Он уверен, это принесет в мир спокойствие.

 Оригинальную идею о том, как нивелировать все военные мировые конфликты, высказал латвийский политик. О ней депутат написал на своей странице в социальной сети Twitter. Он предлагает провести разделение по этническому признаку. То есть Кирштейнс заявляет о том, что стоит создать вместо одного государства множество небольших. При этом их число должно равняться количеству народностей, проживающих в России. Это дробление, по его мнению, ликвидирует все существующие конфликты и принесет мир в общество. Идея депутата сразу вызвала волну критики в российском обществе. Основная масса недовольных делает акцент на том факте, что политику, вероятно, неизвестно, сколько народностей сейчас проживает на территории России и на какое количество частей придется делить государство.

Этим заявлением Кирштейнс прокомментировал пост о смерти писателя Владимира Войновича, который известен, помимо своей основной деятельности, тем, что предложил экстремистский вариант гимна СССР. Писатель накануне ушел из жизни в возрасте 85 лет.

В Латвии в последнее время часто звучат лозунги, направленные против России. Отношения между двумя государствами сейчас находится не в лучшем виде. Более того, отмечают эксперты, такая позиция балтийской страны ведет только к усугублению экономической ситуации в стране, которая и так не является благоприятной.

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Автор - Евгения Чернобаб
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