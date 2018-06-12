Трамп грозит распустить правительство, если те не поддержат возведение стены на границе с Мексикой

Президент США готов приостановить работу правительства или даже «закрыть» его полностью. Причиной для столь радикальных мер оказалось отсутствие поддержки законопроекта об охране американских границ.

Как стало известно, Демократическая партия не хочет голосовать за проект, который предусматривает возведение стены на границе с Мексикой. Эта стена вместе с другими мерами, уверен Дональд Трамп, остановят потоки нелегальных мигрантов. Трамп заявил, что он готов распустить правительство, если те не окажут законопроекту поддержку. Такие угрозы президент США написал в своем Twitter.

Трамп также пишет, что уже пора перейти на систему иммиграции, которая основана на заслугах. По словам американского лидера, стране нужно, чтобы в нее приезжали «выдающиеся люди».

Как сообщалось ранее, в США почти 2 000 детей разлучили со своими родителями-нелегалами. Все дело в том, что мигранты незаконно оказались в стране. Данный инцидент вызвал бурный резонанс, после чего Трамп подписал указ с требованием изменить миграционную политику.

Стену на границе с Мексикой президент США обещал возвести еще во время своей предвыборной кампании. В Мексике идею не поддержали, президент страны Энрике Пенья Ньето сказал, что строительство стены он и его государство оплачивать не станут.