Трамп обвинил мигрантов в использовании собственных детей для "зловещих целей"

Подобным заявлением Трамп хотел заставить конгрессменов внести поправки в миграционную политику США. По его словам, существуют последствия от того, что некоторые люди проходят через границу, пренебрегая при этом законом.

Во время встречи с конгрессменами США американский лидер Дональд Трамп обвинил мигрантов в том, что они используют собственных детей для своих "зловещих целей". По словам президента США, в стране можно наблюдать последствия от того, что некоторые люди пересекают границу, игнорируя закон, независимо от того, есть у них дети или нет.

Трамп заявил о том, что Конгресс должен предпринять все усилия для того, чтобы исправить самые глупые и худшие законы о мигрантах в мире.

Примечательно, что весной текущего года власти США объявили политику "нулевой терпимости" к мигрантам. С того момента полиция задерживает все семьи с детьми, которые переходят границу. Сразу же после этого родителей отправляют в изоляторы, детей же помещают в спеццентры для содержания.