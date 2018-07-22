Трамп обвинил мигрантов в использовании собственных детей для "зловещих целей"

Сегодня, 17:53 \\ Политика

Подобным заявлением Трамп хотел заставить конгрессменов внести поправки в миграционную политику США. По его словам, существуют последствия от того, что некоторые люди проходят через границу, пренебрегая при этом законом.

 Во время встречи с конгрессменами США американский лидер Дональд Трамп обвинил мигрантов в том, что они используют собственных детей для своих "зловещих целей". По словам президента США, в стране можно наблюдать последствия от того, что некоторые люди пересекают границу, игнорируя закон, независимо от того, есть у них дети или нет.

Трамп заявил о том, что Конгресс должен предпринять все усилия для того, чтобы исправить самые глупые и худшие законы о мигрантах в мире.

Примечательно, что весной текущего года власти США объявили политику "нулевой терпимости" к мигрантам. С того момента полиция задерживает все семьи с детьми, которые переходят границу. Сразу же после этого родителей отправляют в изоляторы, детей же помещают в спеццентры для содержания.

Поделиться новостью:
Автор - Наталья Черная
Главное за неделю

В регионах сотни человек пришли на митинги КПРФ против пенсионной реформы

 Однако в некоторых городах протестное настроение 28 июля оказалось очень слабым. Об этом свидетельствуют официальные данные МВД.

На Марсе обнаружили подземное солёное озеро

Учёным удалось обнаружить на территории Марса большое скопление воды. Сообщается, что под...

Гройсман: Киев не должен "преклонять колено" и "ползать в Москву" за газом

 По мнению премьер-министра Украины, в страну ни в коем случае не должен совершаться...

Был вечным мальчиком: коллега рассказала о погибшем актере из «Счастливы вместе»

 Наталья Тищенко отметила, что Александр Исаков был «манерным», эта особенность выделяла...

ЦИК не позволила КПРФ провести референдум против поднятия пенсионного возраста

 Специалисты ведомства раскритиковали формулировку вопроса, предложенного политиками. 27...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ