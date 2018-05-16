Писатель Подервянский: Когда Крымский мост рухнет – украинцы устроят «парад вышиванок»

Украинский сатирик предрекает мосту через Керченский пролив разрушение. Помимо этого, Лесь Подервянский жестко раскритиковал жителей Украины за их постоянное «нытье» и низкую самооценку.

Писатель Подервянский считает, что украинцы бесконечно жалуются на свои проблемы и ждут, что они решатся сами собой. По словам сатирика, жители Украины постоянно хотят, чтобы все сложности мгновенно исчезали «по щелчку пальцев». Помимо этого, Подервянский считает, что украинцы не умеют искать достойные поводы для радости.

Так, утверждает Подервянский, украинцы имеют свой «национальный спорт», который заключается в «нытье и грусти». Радоваться жители страны могут лишь тогда, когда у «врагов» случается несчастье. Когда Крымский мост рухнет, считает Подервянский, украинцы устроят «парад вышиванок». В случае крушения скандального объекта жители Украины будут ликовать и в стране случится национальный праздник, который ознаменуется всеобщим единением.

Помимо разрушения моста и «нытья» украинцев, Подервянский высказался еще и на счет Януковича. По словам писателя, экс-президент Украины лучше бы смотрелся в должности заведующего гаражом. Но его «черт дернул» идти в президенты. Подервянский считает, что все беды Украины от того, что «прекрасный колхозник» идет в депутаты Верховной Рады, где его принимают.