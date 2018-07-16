Иран заявил, что избавит США от "пагубной зависимости" вводить санкции

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что вынужден использовать политическое давление из-за регулярных санкций, вводимых правительством США в отношении разных стран.

Глава МИД именно так отреагировал на намерение американского правительства ввести новые ограничения, которые будут направлены против Тегерана. Кроме того, Джавад Зариф уверен, что действия США на международной арене наносят вред всем государствам, а не только Ирану. Политик заявил, что у Белого дома появилась новая «наркотическая зависимость» - вводить санкции.

Министр считает, что Европа сейчас стоит перед выбором: идти вслед за своими интересами или вслед за Дональдом Трампом. Он отмечает, что Вашингтон уже давно действует вопреки международным нормам и вынуждает к этому другие страны. Джавад Зариф убежден, что нынешняя ситуация опасна, поэтому европейским государствам нужно очень осторожно подходить к отношениям с США.

Ранее сообщалось, что Иран намерен закрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти в ответ на санкции США. Тегеран уверен, что Белый дом планирует ввести новые ограничения, чтобы нанести ущерб государству. Более того, эксперты отметили, что это уже происходит. Поэтому Иран принял решение пойти на контрмеры.