Сын Рейгана: сторонники Трампа готовы выбрать Путина в президенты США

По словам сына 40-го президента США Рональда Рейгана, у американцев выработался «синдром Трампа». Якобы, они готовы ненавидеть тех, кого ненавидит действующий президент США.

Рон Рейган считает, что сторонники Трампа готовы выбрать в президенты США Путина. Это они могут сделать для того, чтобы не видеть главой страны представителя Демократической партии. Так, утверждает сын Рейгана, приспешники Дональда Трампа настолько «помутился рассудок», что они готовы слепо доверять своему кумиру во всем.

Рейган считает, что действия сторонников Трампа выглядят, как «психическое расстройство». Сын экс-президента США не видит положительных проявлений в том, что приспешники нынешнего главы страны готовы любить кого-то только из-за предпочтений Трампа.

Ранее уже сообщалось, что в Конгрессе США выступили против того, чтобы Путин и Трамп организовывали в будущем свои тайные встречи. Помимо этого, американские парламентарии требуют, чтобы на их рассмотрение были вынесены все соглашения, достигнутые в Хельсинки, где не так давно главы США и России провели первую полноформатную встречу.