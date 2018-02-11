Меркель не прогрессивна: в Германии требуют ограничить срок полномочий канцлера

Председатель Свободной демократической партии Германии (СДПГ) Кристиан Лиднер уверен, что срок полномочий немецкого канцлера нужно ограничить восемью или десятью годами.

Как известно, в соответствии с действующим на территории ФРГ законодательством канцлер может избираться на 4 года, но неограниченное количество раз. Именно поэтому Ангела Меркель находится во главе страны с 2005 года.

Линдер уверен, что такое длительное нахождение у власти истощает любого человека. Меркель не является исключением. Политик подчеркнул, что глава Германии занимает пост канцлера уже тринадцатый год. Лидер СДПГ заявил, что любой другой специалист на месте Ангелы Меркель был бы гораздо прогрессивнее. Стране нужно продвижение вперед и стремительный подъем, чего, по словам Кристиана Линдера не удастся добиться без смены руководства.

Он убежден, что сейчас Германии характерен застой. Глава немецкой партии считает, что если граждане и правительство страны хотят ликвидировать сформировавшееся статичное положение и избежать его в будущем, то следует ограничить срок полномочий канцлера восьмью или десятью годами. Примечательно, что за все время существования ФРГ лишь трое занимали пост канцлера более 10 лет. Это: Конрад Аденауэр, Гельмут Коль и госпожа Меркель.

Напомним, Ангела Меркель в прошлом году уже в четвертый раз подряд стала канцлером Германии после очередных парламентских выборов.